Colheita de peso: agricultor colhe batata-doce gigante com mais de 35 kg

Já imaginou colher uma batata-doce com o peso de um pré-adolescente de 11 anos? Um agricultor da cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais , se surpreendeu ao encontrar um tubérculo com 35,4 kg, se tornando assunto em toda a região. Além dessa gigante, o produtor também foi surpreendido ao se deparar com batatas de 25 kg.



No início dos anos 2000, José Augusto Alves saiu do Maranhão e foi para a cidade conhecida pelo plantio da batata inglesa , com mais de 3.000 hectares. No entanto, o agricultor abriu mão da tradição e resolveu investir na batata-doce, apesar da descrença dos colegas a respeito do sucesso da empreitada devido ao solo íngreme escolhido para o plantio.



Atrelado ao terreno, outro fator que poderia atrapalhar o cultivo acabou ajudando no feito inusitado: a alimentação dos bois com as ramas das batatas no local — o que atrasou a colheita e fez com que o resultado fosse alcançado.



Com a colheita de peso, o agricultor colhe também o reconhecimento de todos na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ficando conhecido como Augusto da Batata Doce.