Com oferta limitada e baixa procura, preço do açúcar cristal cai 0,6% durante período de entressafra

O indicador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) divulgado nesta terça-feira (18) apontou para uma queda de 0,6% no preço do açúcar cristal . Na semana passada, a saca de 50kg fechou a R$ 140,58 em São Paulo. Com oferta limitada e baixa procura, os compradores do produto aguardam a melhora nos valores para voltar ao mercado.