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Conab revisa estimativa de safra de grãos 2025/2026

Aumento da área cultivada e condições climáticas favoráveis impulsionam produção

Record News Rural|Do R7

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A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) revisou a estimativa para a safra de grãos 2025-2026 do Brasil.

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