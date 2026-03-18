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Concentração maior de biodiesel pode aumentar custos de manutenção dos veículos

Especialistas explicam que iniciativa traz ganho ambiental e estratégico

Record News Rural|Do R7

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O agronegócio quer realizar um aumento na quantidade de biodiesel misturado ao diesel para controlar o aumento dos preços.

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