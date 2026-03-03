Conferência regional da FAO começa em Brasília

A Conferência Regional da FAO para a América Latina e o Caribe está sendo realizada em Brasília até sexta-feira (6). O evento reúne representantes de mais de 30 países para discutir temas como combate à fome, custo das dietas saudáveis e mudanças climáticas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!