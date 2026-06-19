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Conheça como é feita produção de alho negro

Família produz alho há mais de 40 anos no interior de São Paulo; iguaria agrega valor ao negócio

Record News Rural|Do R7

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Em uma colônia japonesa no interior de São Paulo, a família Kondo se destaca pela produção inovadora de alho negro.

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