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Cotação da batata recua com aumento da oferta

Pressão sobre cotações é resultado da produtividade em diversas praças produtoras

Record News Rural|Do R7

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Com o avanço da colheita e aumento da oferta, os preços da batata recuaram na semana passada.

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