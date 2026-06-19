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Cotações do suíno vivo avançam após período de queda

Valores não reagiam desde o Dia das Mães; preço da carne não acompanhou movimento

Record News Rural|Do R7

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Os preços do suíno vivo apresentaram leve alta devido à demanda aquecida.

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