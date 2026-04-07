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Crédito caro e guerra trazem dificuldades para o produtor

Banco Central afirma que ambiente financeiro restritivo prejudica investimento no campo

Record News Rural|Do R7

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Produtores enfrentarão aumento dos custos de produção agrícola, além de dificuldades de acesso ao crédito.

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