Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cultivo de pimenta: agricultura familiar é responsável por abastecer o país o ano todo

Estimativa da área cultivada no Brasil é de 5.000 hectares, com produção de 75 mil toneladas

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O sabor e o aroma marcantes das pimentas fazem parte da mesa e da cultura brasileira. Na zona rural de Uberlândia, em Minas Gerais, um casal dedica o dia a dia ao cultivo de diferentes variedades dessa especiaria.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • agricultura-familiar
  • agronegocio
  • record-news-rural
  • Economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.