Cultura do látex ajuda no sustento de famílias no campo
Participação brasileira no mercado global de borracha natural é de apenas 1,5%
O setor brasileiro de látex quer aumentar a presença no mercado global. Atualmente, o país possui somente 1,5% da produção. A aposta está na dedicação dos agricultores e no manejo das seringueiras.
