Cultura do látex ajuda no sustento de famílias no campo

Participação brasileira no mercado global de borracha natural é de apenas 1,5%

Record News Rural|Do R7

O setor brasileiro de látex quer aumentar a presença no mercado global. Atualmente, o país possui somente 1,5% da produção. A aposta está na dedicação dos agricultores e no manejo das seringueiras.

