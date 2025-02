Da cidade para a lavoura: mulher abandona trabalho para viver de agricultura familiar

Elizane Silva trocou o trabalho em uma oficina mecânica em Sorriso, no Mato Grosso, para viver da agricultura familiar há 12 quilômetros da cidade. Há sete anos, ela resolveu transformar uma pequena propriedade em lavoura rentável.



As primeiras tentativas de plantio de tomate não deram certo, o que não a impediu de investir em novas possibilidades. Com o cultivo de pimentão verde, a produtora conquistou seu espaço. "Hoje, é nosso carro-chefe", comemorou.



Semanalmente, são produzidos cerca de 1.000 kg de pimentão verde nos seis hectares de terreno. Em períodos de seca, ela investe na plantação de mamão amarelo, que rende 45 toneladas por safra. Ambos são distribuídos em mercados e escolas da região.



Com o sucesso da empreitada, Elizane já planeja estender seu plantio para receber uma leva de batata-doce e a produção de 20 mil pés de abacaxi.