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Demanda em alta valoriza preço da mandioca

Fatores climáticos e menor oferta dos produtores limitam disponibilidade da raiz

Record News Rural|Do R7

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O preço da mandioca registrou aumento pela sétima semana seguida.

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