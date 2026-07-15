Menor oferta global eleva cotações do trigo
USDA reduz a previsão de produção para menor volume desde a safra 1970/71
A estimativa revisada pelo USDA aponta para uma redução na produção global de trigo para a safra 2025/2027.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Altas temperaturas ameaçam a produção do queijo parmesão
Segundo especialistas, vacas comem menos e produzem até 10% menos leite
Cotação da batata recua com aumento da oferta
Pressão sobre cotações é resultado da produtividade em diversas praças produtoras
Primeiro semestre indica melhora da oferta de cacau
Desafio é consolidar esse movimento para que ele se mantenha nos próximos ciclos
Nova medida da ANP pode fortalecer mercado de biocombustíveis
Agência aprova atualização da regulamentação sobre uso voluntário de biodiesel
Feijão bate recorde de exportação no primeiro semestre
Colheita do feijão impacta valores no mercado interno
Saca de soja volta a ser negociada a R$ 140
Alta demanda, retração dos vendedores, chuvas e conflitos no Oriente Médio impactam valores
Mandioca: oferta é menor em relação à demanda industrial
Plantio segue como prioridade para maioria dos mandiocultores
Jabuticaba ganha prestígio internacional
Fruta está na lista das 100 melhores do mundo em ranking gastronômico
Modalidade simula o trabalho no campo e ganha espaço no Brasil
Categoria reúne habilidade, estratégia, técnicas de manejo e na condução do gado
Especialista comenta debate entre governo e agronegócio sobre dívidas
Representantes do setor e do governo discutem ações para resolver as questões
Embarques para o Chile impulsionam exportações
Brasil enviou 1,87 mil toneladas da proteína ao país vizinho, 41% a mais que em maio
Busca pelo conhecimento melhora a produção no campo
Cursos do IFTM oferecem capacitação para agricultores há mais de 30 anos
Seminário discute fórmula de aumento de produtividade
Técnicas de preparo e nutrição do solo são repassadas para agricultores
Plataforma unifica dados da suinocultura brasileira
Ferramenta permite acesso a indicadores de produção, custos, exportações e emprego