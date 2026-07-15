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Menor oferta global eleva cotações do trigo

USDA reduz a previsão de produção para menor volume desde a safra 1970/71

Record News Rural|Do R7

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A estimativa revisada pelo USDA aponta para uma redução na produção global de trigo para a safra 2025/2027.

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