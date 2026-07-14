Feijão bate recorde de exportação no primeiro semestre

As exportações brasileiras de feijão atingiram um recorde histórico no primeiro semestre do ano. De acordo com a Comissão de Exportação, foram embarcadas 149,27 mil toneladas entre janeiro e junho, a maior quantidade do período desde o início da série histórica em 1997. Em junho, as exportações totalizaram 33,3 mil toneladas.



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