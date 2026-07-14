Saca de soja volta a ser negociada a R$ 140
Alta demanda, retração dos vendedores, chuvas e conflitos no Oriente Médio impactam valores
As exportações brasileiras de soja atingiram um volume recorde no último mês, com o embarque de cerca de 14,5 milhões de toneladas para o mercado externo. O resultado representa o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica da Secretaria, em 1997. No primeiro semestre, os embarques somaram 69,57 milhões de toneladas, um avanço considerável em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Nova medida da ANP pode fortalecer mercado de biocombustíveis
Agência aprova atualização da regulamentação sobre uso voluntário de biodiesel
Feijão bate recorde de exportação no primeiro semestre
Colheita do feijão impacta valores no mercado interno
Mandioca: oferta é menor em relação à demanda industrial
Plantio segue como prioridade para maioria dos mandiocultores
Jabuticaba ganha prestígio internacional
Fruta está na lista das 100 melhores do mundo em ranking gastronômico
Modalidade simula o trabalho no campo e ganha espaço no Brasil
Categoria reúne habilidade, estratégia, técnicas de manejo e na condução do gado
Especialista comenta debate entre governo e agronegócio sobre dívidas
Representantes do setor e do governo discutem ações para resolver as questões
Embarques para o Chile impulsionam exportações
Brasil enviou 1,87 mil toneladas da proteína ao país vizinho, 41% a mais que em maio
Busca pelo conhecimento melhora a produção no campo
Cursos do IFTM oferecem capacitação para agricultores há mais de 30 anos
Seminário discute fórmula de aumento de produtividade
Técnicas de preparo e nutrição do solo são repassadas para agricultores
Plataforma unifica dados da suinocultura brasileira
Ferramenta permite acesso a indicadores de produção, custos, exportações e emprego
Valores do tomate variam de acordo com oferta
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, preços registram alta
Produtor rural investe na piscicultura para melhorar a renda
Propriedade foi dividida entre tanques escavados e espaço para criação de galinhas
Novo medicamento promete combater mastite
Tecnologia reduz uso de antibióticos, desperdício de leite e acelera recuperação dos animais
Especialista fala sobre agro e mudanças climáticas
Brasil está em estado de atenção climática, mas ainda não sabe tamanho dos impactos