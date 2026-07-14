Saca de soja volta a ser negociada a R$ 140

As exportações brasileiras de soja atingiram um volume recorde no último mês, com o embarque de cerca de 14,5 milhões de toneladas para o mercado externo. O resultado representa o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica da Secretaria, em 1997. No primeiro semestre, os embarques somaram 69,57 milhões de toneladas, um avanço considerável em comparação ao mesmo período do ano anterior.



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