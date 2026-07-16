Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Instabilidade climática gera preocupação para o produtor

Previsão de estiagem faz aumentar a produção de silagem para alimentação do gado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Com a possibilidade de o fenômeno El Niño provocar períodos mais longos de estiagem, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, os produtores rurais se mobilizaram para minimizar os impactos da seca sobre a atividade agropecuária. Na região Centro-Oeste, uma das principais estratégias tem sido o aumento da produção de silagem para garantir a alimentação do rebanho durante os meses mais críticos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura
  • el-nino
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.