Instabilidade climática gera preocupação para o produtor

Com a possibilidade de o fenômeno El Niño provocar períodos mais longos de estiagem, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar, os produtores rurais se mobilizaram para minimizar os impactos da seca sobre a atividade agropecuária. Na região Centro-Oeste, uma das principais estratégias tem sido o aumento da produção de silagem para garantir a alimentação do rebanho durante os meses mais críticos.



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