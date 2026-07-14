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Nova medida da ANP pode fortalecer mercado de biocombustíveis

Agência aprova atualização da regulamentação sobre uso voluntário de biodiesel

Record News Rural|Do R7

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A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) atualizou a regulamentação sobre o uso voluntário de biodiesel em teores acima do percentual obrigatório.

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