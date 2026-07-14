Nova medida da ANP pode fortalecer mercado de biocombustíveis
Agência aprova atualização da regulamentação sobre uso voluntário de biodiesel
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) atualizou a regulamentação sobre o uso voluntário de biodiesel em teores acima do percentual obrigatório.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Feijão bate recorde de exportação no primeiro semestre
Colheita do feijão impacta valores no mercado interno
Saca de soja volta a ser negociada a R$ 140
Alta demanda, retração dos vendedores, chuvas e conflitos no Oriente Médio impactam valores
Mandioca: oferta é menor em relação à demanda industrial
Plantio segue como prioridade para maioria dos mandiocultores
Jabuticaba ganha prestígio internacional
Fruta está na lista das 100 melhores do mundo em ranking gastronômico
Modalidade simula o trabalho no campo e ganha espaço no Brasil
Categoria reúne habilidade, estratégia, técnicas de manejo e na condução do gado
Especialista comenta debate entre governo e agronegócio sobre dívidas
Representantes do setor e do governo discutem ações para resolver as questões
Embarques para o Chile impulsionam exportações
Brasil enviou 1,87 mil toneladas da proteína ao país vizinho, 41% a mais que em maio
Busca pelo conhecimento melhora a produção no campo
Cursos do IFTM oferecem capacitação para agricultores há mais de 30 anos
Seminário discute fórmula de aumento de produtividade
Técnicas de preparo e nutrição do solo são repassadas para agricultores
Plataforma unifica dados da suinocultura brasileira
Ferramenta permite acesso a indicadores de produção, custos, exportações e emprego
Valores do tomate variam de acordo com oferta
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, preços registram alta
Produtor rural investe na piscicultura para melhorar a renda
Propriedade foi dividida entre tanques escavados e espaço para criação de galinhas
Novo medicamento promete combater mastite
Tecnologia reduz uso de antibióticos, desperdício de leite e acelera recuperação dos animais
Especialista fala sobre agro e mudanças climáticas
Brasil está em estado de atenção climática, mas ainda não sabe tamanho dos impactos