Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Primeiro semestre indica melhora da oferta de cacau

Desafio é consolidar esse movimento para que ele se mantenha nos próximos ciclos

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A produção global de cacau apresentou sinais de recuperação no primeiro semestre de 2026, após dois anos marcados pela escassez de matéria-prima. Segundo dados compilados pela Campos Consultores, o recebimento de amêndoas cresceu 63,4% em relação ao mesmo período de 2025, retornando a patamares próximos aos registrados antes da crise de oferta de 2023.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura
  • recorde-mundial

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.