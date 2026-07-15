Primeiro semestre indica melhora da oferta de cacau

A produção global de cacau apresentou sinais de recuperação no primeiro semestre de 2026, após dois anos marcados pela escassez de matéria-prima. Segundo dados compilados pela Campos Consultores, o recebimento de amêndoas cresceu 63,4% em relação ao mesmo período de 2025, retornando a patamares próximos aos registrados antes da crise de oferta de 2023.



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