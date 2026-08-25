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Doença atinge plantio de mandioca e coloca produção em risco

Fábricas de farinha temem impacto negativo em operações futuras

Record News Rural|Do R7

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A praga conhecida como vassoura-de-bruxa tem reduzido a produção de mandioca no Amapá e preocupado agricultores em todo o estado.

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