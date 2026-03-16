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Embarques à União Europeia voltam a cair

Desempenho das exportações de suco de laranja frustrou as expectativas de recuperação dos envios ao bloco

Record News Rural|Do R7

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As exportações de suco de laranja para a União Europeia registraram nova queda em fevereiro.

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