Embarques para o Chile impulsionam exportações

As exportações de ovos registraram um aumento em junho, refletindo o aumento da demanda no Chile após o registro do primeiro caso de gripe aviária no país, em abril deste ano. De acordo com dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o Brasil exportou cerca de 2,6 mil toneladas de ovos in natura e processados no mês passado, representando um valor 19% superior em relação a maio.



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