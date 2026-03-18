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Entenda as regras de inspeção das exportações de soja

Ministério da Agricultura alterou fiscalização para as cargas enviadas para China

Record News Rural|Do R7

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O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil alterou a fiscalização das cargas de soja destinadas à China.

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