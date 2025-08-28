Entenda como a FAO contribui para o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil

A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) completa 80 anos em 2025. Criada com o objetivo de erradicar a fome , reduzir a pobreza e promover o uso sustentável dos recursos naturais essenciais à produção de alimentos, a entidade tem papel estratégico no apoio à agricultura familiar .





“No contexto do Brasil, nós trabalhamos muito com a agricultura familiar e, sobretudo, as agricultoras têm uma atenção de vulnerabilidade e precisam de assistência técnica para seu desenvolvimento”, afirma Jorge Meza, representante da FAO no Brasil, ao Record News Rural desta quinta-feira (28).





Um dos princípios da organização é o compartilhamento de conhecimento e tecnologia com agricultores familiares em diferentes partes do mundo. No Brasil, Meza destaca que um dos focos é ampliar a integração de produtores com políticas públicas e soluções tecnológicas.





“Temos que colocar mais esforço atualmente no acesso das populações a esses alimentos, acesso físico e econômico. E um seguinte ponto adicional vinculado é o uso nutricionalmente apropriado dos alimentos”, declara.