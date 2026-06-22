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Entenda o acordo entre o Parlamento europeu e os Estados Unidos

Medida prevê que a Europa vai dar preferência aos produtos agrícolas norte-americanos

Record News Rural|Do R7

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O Parlamento Europeu aprovou a redução das tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos.

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