Entenda os desafios do agronegócio brasileiro

O agronegócio brasileiro enfrenta uma crise marcada por custos elevados, queda nos preços internacionais e incertezas externas, como conflitos geopolíticos e riscos climáticos. Apesar dos desafios, o país mantém forte potencial de crescimento e papel estratégico na segurança alimentar e energética global.



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