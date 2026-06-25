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Entenda os desafios do agronegócio brasileiro

Cenário global marcado por incertezas econômicas e tensões geopolítica

Record News Rural|Do R7

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O agronegócio brasileiro enfrenta uma crise marcada por custos elevados, queda nos preços internacionais e incertezas externas, como conflitos geopolíticos e riscos climáticos. Apesar dos desafios, o país mantém forte potencial de crescimento e papel estratégico na segurança alimentar e energética global.

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