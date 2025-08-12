Logo R7.com
Escassez de chuvas prejudica a produção de inhame no agreste pernambucano

Altas temperaturas e o clima seco podem levar a uma perda de 10% a 20% na safra do alimento

Record News Rural|Do R7

A escassez de chuvas prejudica a produção de inhame e preocupa os agricultores do agreste pernambucano. As altas temperaturas e o clima seco podem levar a uma perda de 10% a 20% na safra do alimento.


Wuambuerg Manoel, agricultor há 25 anos, afirma que a estiagem foi um dos fatores responsáveis pela baixa previsão da colheita do tubérculo. "De 2024 para 2025 a temperatura foi bastante alta. O que tem diminuído um pouco a nossa expectativa deste ano", afirma.

