Temperatura deve ser maior em fevereiro pela falta de chuvas, diz meteorologista

"Tudo indica que fevereiro deverá ser mais quente que janeiro " no Brasil, já que a previsão de chuva para o segundo mês do ano é menor, comenta Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador de operações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12). O especialista ressalta que “com menos nuvens e menos chuva evaporando e resfriando o ar, as temperaturas vão subir”.



A onda de calor no Sul do país deve se espalhar para o Sudeste e Nordeste. A expectativa é de que os termômetros marquem 40°C em partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí. Em São Paulo , a previsão é de 35°C nos próximos dias. Essas condições devem se estender pelo Brasil até o dia 21 de fevereiro.