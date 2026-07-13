Especialista comenta debate entre governo e agronegócio sobre dívidas

Após meses de negociações entre o governo federal e representantes do agronegócio, a expectativa é que uma medida provisória seja apresentada nos próximos dias para destravar a renegociação das dívidas dos produtores rurais brasileiros. A proposta em discussão busca atender agricultores afetados por uma combinação de fatores, como adversidades climáticas, queda nos preços de commodities e aumento dos custos de produção. Entre os avanços sinalizados pelo governo estão a possibilidade de disponibilizar até R$ 100 bilhões em garantias e recursos para apoiar a renegociação, além da dispensa da exigência de novas garantias por parte dos produtores que já enfrentam dificuldades financeiras.



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