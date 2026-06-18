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Estrutura e manejo mantêm piscicultura no interior de São Paulo

Sistema de criação é considerado único no país; produção ultrapassa 30 mil kg por tanque

Record News Rural|Do R7

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Na cidade de Riolândia, em São Paulo, uma piscicultura se destaca pelo uso de um sistema exclusivo de produção de tilápia em tanque-rede redondo.

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