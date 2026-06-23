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Estudo aponta perdas anuais para a cadeia produtiva do setor de cacau

Levantamento encomendado pela AIPC indica que medida pode reduzir exportações

Record News Rural|Do R7

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A AIPC (Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau) contratou uma consultoria para avaliar os efeitos de uma nova medida provisória.

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