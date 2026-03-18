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Excesso de chuvas prejudica a lavoura e reflete nos preços

Período de colheita começa agora e a expectativa é que o fruto fique mais barato

Record News Rural|Do R7

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Nessa época do ano começa a colheita do tomate em várias regiões do país, mas o excesso de chuvas tem trazido desafios para quem trabalha no campo. Em Araguari, uma das principais regiões produtoras em Minas Gerais, é possível perceber os impactos nas lavouras e na produtividade.

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