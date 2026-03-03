Logo R7.com
Excesso de umidade compromete a produção da lavoura de café

Chuva do início do ano pode favorecer o aparecimento de doenças causadas por fungos e bactérias

Record News Rural|Do R7

O excesso de chuva preocupa os produtores de café em Minas Gerais. A umidade favorece o aparecimento de doenças causadas por fungos e bactérias, o que pode prejudicar a produtividade.

