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Exportação de café do Brasil cresce 3,6% em maio

Leve alta em relação ao mesmo mês do ano passado reflete a entrada de grãos colhidos em 2026

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de café ultrapassaram 3 milhões de sacas em maio de 2026, mas receita cambial caiu 16% na comparação anual.

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