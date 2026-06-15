Exportação de café do Brasil cresce 3,6% em maio
Leve alta em relação ao mesmo mês do ano passado reflete a entrada de grãos colhidos em 2026
As exportações brasileiras de café ultrapassaram 3 milhões de sacas em maio de 2026, mas receita cambial caiu 16% na comparação anual.
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