Exportações brasileiras de aves e de suínos batem recorde

Em um marco inédito para o setor agropecuário brasileiro, as exportações de carne de frango ultrapassaram pela primeira vez a marca de US$ 1 bilhão em um único mês. As vendas externas de carne suína somaram mais de 129 mil toneladas em maio, o maior volume já registrado no mês.



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