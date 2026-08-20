Exportações para UE devem enfrentar mais desafios

As exportações brasileiras para a UE (União Europeia) devem enfrentar mais desafios devido à proibição de qualquer vestígio de sete agrotóxicos considerados "mais perigosos".



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