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Exportações para UE devem enfrentar mais desafios

Bruxelas quer proibir qualquer vestígio de certos agrotóxicos que considera 'mais perigosos'

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras para a UE (União Europeia) devem enfrentar mais desafios devido à proibição de qualquer vestígio de sete agrotóxicos considerados "mais perigosos".

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