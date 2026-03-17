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Feijão carioca apresenta baixa demanda no mercado na última semana

No último ano, o preço da leguminosa aumentou mais de 40%

Record News Rural|Do R7

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O feijão carioca registrou valorização de 42% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  


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