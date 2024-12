Feijão-carioca é de São Paulo e nome escolhido faz analogia a porcos da fazenda; entenda

Diferentemente do que muitos podem pensar, o feijão-carioca , um dos mais consumidos no Brasil, não tem nenhuma relação com o Rio de Janeiro : na verdade, é originário de uma fazenda no interior de São Paulo . A variedade foi descoberta pelo engenheiro-agrônomo Waldimir Coronado em 1963. Em entrevista ao Record News Rural , ele conta que o nome faz analogia aos porcos carioquinhas criados no local, que possuem manchas no corpo muito semelhantes às do feijão.