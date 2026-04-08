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Fruta fora do comum chama a atenção pelo sabor e pelo preço

Viralizada nas redes sociais, uva gigante tem sido comparada a tomate verde

Record News Rural|Do R7

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A uva gigante conhecida como pilar moscato está chamando a atenção nas redes sociais por seu tamanho incomum e sabor adocicado.

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