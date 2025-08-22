Gasto ou investimento? Entenda como o seguro rural pode ser um aliado em meio às mudanças climáticas

“O seguro rural com o zoneamento agrícola [da Embrapa] traz uma grande proteção ao produtor mitigando esses riscos de secas extremas e, por isso, é visto como investimento. É como comprar uma semente de maior qualidade”, afirma Pedro Loyola, coordenador do Observatório de Seguro Rural da FGV Agro.



Em entrevista ao Record News Rural nesta sexta-feira (22), Loyola explica que o programa se tornou um mecanismo de defesa para o setor diante do agravamento das mudanças climáticas dos últimos 20 anos. Segundo ele, a falta de acesso devido a limitações na política expõe muitos produtores ao risco, além de aumentarem o endividamento .



“Renegociar dívida no Brasil custa três, quatro vezes mais do que um seguro rural. Então, o nosso problema aqui é estruturante da política agrícola e que não priorizamos ainda essa visão de gestão de riscos. Não conseguimos dispersar o seguro rural para outras regiões e acaba concentrando também aqui no centro-sul”, aponta.