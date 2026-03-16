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Governo altera sistema para importação de cacau

Medida reduz de dois anos para seis meses prazo para a indústria estocar a fruta

Record News Rural|Do R7

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O governo federal alterou as regras do regime de drawback para a importação de cacau.

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