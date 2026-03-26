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Governo brasileiro vai exportar bovinos e búfalos para país africano

Abertura de mercado sinaliza oportunidades para produtores brasileiros

Record News Rural|Do R7

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O Brasil irá exportar gado e material genético para Ruanda.

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