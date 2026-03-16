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Grupo de doenças afeta diferentes espécies de animais e pode matar

Diagnóstico é clínico ou através de exames; vacinação é a forma mais eficiente de prevenção

Record News Rural|Do R7

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A clostridiose é um grupo de doenças infecciosas que impacta principalmente bovinos, equinos, ovinos e caprinos.

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