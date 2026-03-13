Guerra deixa mercado de suínos em alerta

O conflito no Oriente Médio está deixando o setor de suínos apreensivo. Isso tem segurado as cotações do mercado. Na parcial de março até o dia 10, o valor médio do suíno vivo negociado na praça SP5, que compreende Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, está em R$ 6,94 o quilo.



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