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Habilidades culinárias geram trabalho em assentamento de cidade mineira

Quitandas artesanais saem do forno direto para merenda escolar e festivais gastronômicos

Record News Rural|Do R7

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Um grupo de mulheres transforma receitas da roça em fonte de renda em assentamento de Uberlândia, Minas Gerais.

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