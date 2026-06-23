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Indonésia é o segundo maior destino de miúdos bovinos

De janeiro a maio foram exportadas mais de 12 mil toneladas, com receita de US$ 19,5 milhões

Record News Rural|Do R7

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A Indonésia se tornou o segundo maior destino dos miúdos bovinos brasileiros.

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