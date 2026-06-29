Investimento público não é mais suficiente para financiar o agro

Estudo da FGV aponta redução do financiamento público e aumento do uso de alternativas privadas, como CPRs, diante da alta demanda e dos juros elevados no setor agrícola.



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