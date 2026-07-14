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Mandioca: oferta é menor em relação à demanda industrial

Plantio segue como prioridade para maioria dos mandiocultores

Record News Rural|Do R7

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A mandioca vem registrando valorização no mercado devido à oferta mais restrita diante da demanda crescente da indústria. Na última semana, o valor nominal a prazo da tonelada da raiz alcançou R$ 471,05, acumulando alta de 2% no mês e de 1,9% nas últimas quatro semanas.

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