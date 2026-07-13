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Modalidade simula o trabalho no campo e ganha espaço no Brasil

Categoria reúne habilidade, estratégia, técnicas de manejo e na condução do gado

Record News Rural|Do R7

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A 55ª edição da Expo Agro ocorreu em Governador Valadares, Minas Gerais. O evento combinou exposições agropecuárias com Ranch Sorting.

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