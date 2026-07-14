Jabuticaba ganha prestígio internacional

A jabuticaba foi eleita como uma das 20 melhores frutas do mundo pelo renomado ranking gastronômico, o TasteAtlas. A fruta nativa da Mata Atlântica conquistou a 19ª posição na lista entre cem frutas avaliadas globalmente, reforçando seu reconhecimento e prestígio internacional.



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