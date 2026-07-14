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Jabuticaba ganha prestígio internacional

Fruta está na lista das 100 melhores do mundo em ranking gastronômico

Record News Rural|Do R7

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A jabuticaba foi eleita como uma das 20 melhores frutas do mundo pelo renomado ranking gastronômico, o TasteAtlas. A fruta nativa da Mata Atlântica conquistou a 19ª posição na lista entre cem frutas avaliadas globalmente, reforçando seu reconhecimento e prestígio internacional.

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